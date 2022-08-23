Старт УПЛ 23 серпня: повний розклад матчів 1-го туру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Матчем-відкриття турніру стане поєдинок донецького "Шахтаря" і харківського "Металіста 1925" на столичному НСК "Олімпійський". Поєдинок розпочнеться о 13:00.

Програму першого туру згодом продовжать в Ужгороді "Зоря" і "Ворскла" та "Чорноморець" із "Вересом" (у Києві). Натомість "Колос" прийме новачка ліги – криворізький "Кривбас" – на домашній арені в Ковалівці Київської області. Цей поєдинок розпочнеться о 17:00. Усі матчі транслюватиме Setanta Sports.

Ще один поєдинок відбудеться 24 серпня – "Рух" на львівському стадіоні "Україна" зустрінеться з харківським "Металістом", який теж піднявся до УПЛ із Першої ліги. Ще 3 матчі стартового туру перенесли з різних причин.

Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги:

"Шахтар" – "Металіст 1925", 23 серпня, 13:00

"Зоря" – "Ворскла", 23 серпня, 15:00

"Чорноморець" – "Верес", 23 серпня, 15:00

"Колос" – "Кривбас", 23 серпня, 17:00

"Рух" – "Металіст", 24 серпня, 15:00

Раніше "Шахтар" оголосив заявку на 1-й тур УПЛ із чотирма новачками в складі. "Гірники" проведуть перший офіційний матч під керівництвом Ігора Йовічевіча, який замінив Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера.