Старт отопительного сезона в Одессе отложен из-за лимитов на газ: когда подадут тепло

Заместитель городского головы Анна Позднякова отметила, что инфраструктура города готова к старту сезона, но фактическое начало определяется распоряжением мэра. Из-за возможного дефицита топлива власти готовят пункты обогрева, в частности в школах и детсадах с твердотопливными котлами.

Также в городе обеспечат бесперебойное питание базовых станций мобильных операторов: генераторы и аккумуляторы должны поддерживать работу связи 24/7. Позднякова подчеркнула, что владельцы генераторов должны иметь топливо минимум на три дня.