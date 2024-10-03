"Динамо" потерпело от "Хоффенхайма" второе поражение в Лиге Европы

Лига Европы, основной раунд, 2-й тур

"Хоффенхайм" – "Динамо" – 2:0

Голы: Гложек, 22, 60

В дебюте встречи команды решили не отсиживаться в обороне. И немецкие "крестьяне", и отечественный столичный гранд пытались отвечать атаками на каждый выпад соперника. Первый момент создало "Динамо" – Бражко нанес удар под перекладину, но Бауманн среагировал.

"Хоффенхайм" ответил упущенной возможностью Крамарича, который из пределов штрафной пробил рядом со штангой после отскока. Хозяева взяли мяч под контроль, а на экваторе тайма хрестоматийно открыли счет. Это Жандре выполнил прострел в центр штрафной, откуда Гложек в касание перевел мяч в угол.

Подопечные Пеллегрино Матараццо продолжили атаковать владения Бущана. Вот только своевременный выход голкипера из ворот помешал Крамаричу удвоить преимущество "Хоффенхайма". Попытки же Гложека и Штаха обострить ситуацию у ворот киевлян вовремя заблокировали защитники.

"Динамо" перехватило инициативу под занавес первой половины. Команда Александра Шовковского выполнила целую серию угловых. Однако по-настоящему опасным для "крестьян" ни один из стандартов "бело-синих" так и не стал.

Со стартом второго тайма "Хоффенхайм" вернул мяч под контроль. Правда, первый намек на момент организовали гости. Хавбек украинского гранда Бражко решился на удар с дистанции – неточно. Хозяева неожиданно ответили голом. Гложек сыграл в стенку с Крамаричем во время смещения с фланга и мастерски уложил в дальний угол из полукруга штрафной.

Теперь "Динамо" пошло вперед большими силами, поэтому матч стал более зрелищным. Вот Шапаренко пробил с дистанции мимо ворот. Бущан среагировал на удар Тохумку с рикошетом. Впоследствии "бело-синие" организовали молниеносную атаку, на финише которой Волошин лишь немного не успел на замыкание дальней штанги после комбинации того же Шапаренко и Кабаева.

Увлекшись попытками размочить счет, команда Шовковского едва не пропустила в третий раз. Это Бишоф из пределов штрафной мощно пробил в ближний угол, но Бущан в гандбольном стиле сумел парировать выстрел хавбека. "Динамо" ответило еще одним неточным ударом Шапаренко со средней дистанции.

Время шло, а забить хотя бы однажды "бело-синим" не получалось. В конце концов поединок так и закончился с двумя забитыми мячами чешского форварда хозяев. "Динамо" остается без очков во втором по рангу еврокубке и будет готовиться к противостоянию с итальянской "Ромой" 24 октября.