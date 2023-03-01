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"Старший умер от потери крови": оккупант о значительных потерях РФ под Горловкой (перехват)

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Донецкая область, Среда 01 марта 2023 19:04
"Старший умер от потери крови": оккупант о значительных потерях РФ под Горловкой (перехват) Фото: Оккупант о значительных потерях РФ под Горловкой (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты обсудили неудачные штурмовые действия в районе Горловки, которые привели к значительным потерям в подразделении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Они пошли на штурм вместе с пехотой, который приехал начштабу и сказал, что нужны саперы. А они просто пошли на штурм, БМП поехала вперед, а потом просто врезалась", - рассказывает оккупант.

По его словам, водитель БМП тянул старшего, который был ранен. Однако он скончался от потери крови. Тогда он в БМП затащил другого раненого, а по позициям прилетел фугас. Россиянин объяснил, что в начале боя их было восемь, а уехать смогла только одна БМП.

"Первая рота пошла вперед, а ребята, точнее близнецы, они вообще были со старшим, а он им сказал держаться возле него. Старший был бы жив, если бы кровью не стек", - добавил оккупант.

Напомним, что Россия ежедневно теряет большое количество своих военных при попытке захватить и оккупировать Украину.

Жена военнослужащего РФ возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных. Оккупант ей рассказал, как другие россияне готовы ломать кости, чтобы убежать из передовой в Украине.

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