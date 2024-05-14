Старший директор по Европе в Совете нацбезопасности США в Киеве обсудил помощь Украине

Старший директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер, находящийся с визитом в Киеве, провел переговоры с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Стороны обсудили поддержку со стороны Вашингтона на фоне военной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) посла США в Украине Бриджит Бринк.

По словам дипломата, целью визита Карпентера в Киев 13 мая Киева, среди прочего, является демонстрация подтверждения США "непреклонной поддержки Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России".

Американский чиновник в ходе визита в Киев встретился с украинскими чиновниками.

"Провели хороший разговор с Андреем Ермаком и Майклом Карпентером о том, как мы продолжаем помогать Украине защищать себя в борьбе с Россией сейчас и в будущем", - рассказала Бринк.

Также она проинформировала, что 13 мая вместе с Карпентером провели встречи с представителями организаций Центр противодействия коррупции (AntAC), National Interests Advocacy Network (ANTS NGO), Независимой антикоррупционной комиссией и Агентством журналистских расследований "Слідство Info", которые "укрепляют Украину - и делают возможным ее путь в ЕС и НАТО - с помощью антикоррупционных реформ, свободной прессы и гражданского общества".

Справка: Майкла Карпентера называют "ветераном американской дипломатии". Он является специалистом по России, Украине и Евразии. Карпентер работал раньше как в Госдепе, так и в Пентагоне, где отвечал за Украину и РФ, а также за контроль над вооружением.