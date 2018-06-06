У Старому Криму пройшов обшук, затримали власника будинку

Його звинувачують в екстремізмі

В окупованому Старому Криму сьогодні, 6 червня, пройшов обшук, затримали власника будинку. Про це повідомляє KrymSOS.

Чоловіка звинувачують в екстремізмі. Де він зараз - невідомо.

За словами дружини затриманого, під час обшуку її забрали у Феодосійський райвідділ на допит. По поверненню додому, жінка побачила, як з її будинку виносять речі без складання протоколу на вилучення.

Нагадаємо, 21 травня в окупованому Бахчисараї пройшли чергові обшуки у кримськотатарських активістів.

З обшуками прийшли до активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва. До його будинку також підігнали автозак, а в двір заїхав автомобіль Volkswagen c тонованими номерами.

Крім того, пройшов обшук в селі Долинне Бахчисарайського району у Едема Смаілова. Силовики заблокували в будинку трьох дітей.