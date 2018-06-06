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У Старому Криму пройшов обшук, затримали власника будинку

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 14:02
Ілюстративне фото (facebook.com/KRYM.SOS)
Ілюстративне фото (facebook.com/KRYM.SOS)

Його звинувачують в екстремізмі

В окупованому Старому Криму сьогодні, 6 червня, пройшов обшук, затримали власника будинку. Про це повідомляє KrymSOS.

Чоловіка звинувачують в екстремізмі. Де він зараз - невідомо.

За словами дружини затриманого, під час обшуку її забрали у Феодосійський райвідділ на допит. По поверненню додому, жінка побачила, як з її будинку виносять речі без складання протоколу на вилучення.

Нагадаємо, 21 травня в окупованому Бахчисараї пройшли чергові обшуки у кримськотатарських активістів.

З обшуками прийшли до активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва. До його будинку також підігнали автозак, а в двір заїхав автомобіль Volkswagen c тонованими номерами.

Крім того, пройшов обшук в селі Долинне Бахчисарайського району у Едема Смаілова. Силовики заблокували в будинку трьох дітей.

У Криму оголошення вироку у справі "26 лютого" перенесли на 13 червня В окупованому Криму посилюється тиск на кримських татар, - правозахисники
Теги публікації: Крим, Крим, обыск, оккупированные территории  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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