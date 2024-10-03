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Стародубцева достойно проиграла Гауфф в четвертьфинале China Open

Пекин, Четверг 03 октября 2024 15:01
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Стародубцева достойно проиграла Гауфф в четвертьфинале China Open Фото: Юлия Стародубцева завершила путь в Поднебесной (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Юлия Стародубцева в трех сетах уступила американской теннисистке Кори Гауфф в 1/4 финала престижных соревнований в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

China Open, 1/4 финала, женщины

Стародубцева – Гауфф – 1:2 (6:2, 2:6, 2:6)

Звездная американка начала матч серией двойных ошибок на подаче. Украинская теннисистка со старта навязала агрессивный стиль. Как следствие, Стародубцева быстро захватила инициативу и с двумя брейками внутри сета повела 4:1.

Гауфф попыталась остановить продвижение соперницы. В шестом гейме она взяла подачу представительницы Украины, но та ответила набранным очком в следующем же. Теперь Стародубцева вышла подавать на сет и завершила гейм победой "под ноль", заставив американскую теннисистку согнать злобу на ракетке.

Впрочем, Гауфф собралась на вторую партию. Хотя уже в первом гейме украинка дважды претендовала на брейк, но оппонентка вырвала премьерный пункт. Далее улучшила ситуацию с собственными подачами и довольно быстро создала гандикап (3:1). Впоследствии с еще одним брейком Гауфф закрыла сет в свою пользу.

Положительный импульс 6-я ракетка мира перенесла в решающую партию. После конкуретного первого гейма американка довольно легко взяла подачу Стародубцевой, а после еще одной своей ушла в отрыв (3:0). Украинская теннисистка сумела стабилизировать подачи, навязала борьбу, но догнать Гауфф уже не сумела.

Тем не менее, четвертьфинал China Open стал новой вершиной Стародубцевой. Она впервые в карьере попала на турнир WTA 1000 и сразу вошла в восьмерку лучших. Кроме того, 24-летняя украинка "влетит" в топ-100 рейтинг Женской теннисной ассоциации после обновления классификации.

К слову, ранее разобрали прогресс Стародубцевой в сезоне-2024.

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