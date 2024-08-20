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Костюк вернулась в топ-20 лучших теннисисток мира

Киев, Вторник 20 августа 2024 11:58
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Костюк вернулась в топ-20 лучших теннисисток мира Фото: Марта Костюк остается сильнейшей среди украинок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Марта Костюк поднялась во второй десяток рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее соотечественницы Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжают преследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Национальный лидер в теннисе пошла вверх на две позиции. Теперь она занимает 19-е место в мировой классификации.

Минимальный прогресс и у Свитолиной. Опытная спортсменка поднялась на одну ступеньку (28-е место), а Ястремская осталась на 33-й позиции. На две строчки опустилась Ангелина Калинина (54-е место), а вот Леся Цуренко удержалась на предыдущих рубежах (82-е).

Во вторую сотню рейтинга WTA попали еще четыре украинки. Дарья Снигур и Юлия Стародубцева поднялись на одну позицию, а их более опытная соотечественница Катарина Завацкая потеряла две. На 200-е место слетела Анастасия Соболева (+16 позиций).

Первой ракеткой мира остается Ига Свентек. Польская теннисистка обеспечила себе участие в Итоговом турнире, а позади снова завязалась интрига. Арина Соболенко из Беларуси обошла американку Кори Гауфф и вышла на второе место.

Костюк вернулась в топ-20 лучших теннисисток мира

К слову, накануне Снигур и Стародубцева одолели первый круг квалификации US Open.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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