Зиннер гарантировал финиш сезона первой ракеткой мира: как это возможно

Итальянский теннисист Янник Зиннер завершит 2024 год на вершине мирового рейтинга. "Подарок" на турнире в китайском Шанхае ему приподнес главный конкурент – испанец Карлос Алькарас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Алькарас в четвертьфинале шанхайского Мастерса сенсационно уступил 33-й ракетке мира Томашу Махачу из Чехии (6:7, 5:7). Случилось это тогда, когда все уже предвкушали очередную дуэль испанца с Зиннером, чуть раньше выбившим Даниила Медведева.

Для Махача это был третий четвертьфинал на уровне ATP. Несмотря на нехватку опыта, 23-летний чех одержал вторую в карьере победу над игроком из топ-5 – после успеха в матче с Джоковичем в полуфинале турнира в Женеве. Алькарас, в свою очередь, завершил 12-матчевую победную серию.

Теперь Махач, а не испанец, сыграет в полуфинале против Зиннера. Символично, что после победы чеха над Алькарасом итальянец обеспечил себе первое место в рейтинге ATP по итогам сезона.

Зиннер продолжает покорять новые вершины. В этом году он первым среди представителей своей страны возглавил мировой рейтинг. А теперь первым завершит год в статусе лучшего теннисиста мира.