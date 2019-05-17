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В Старобільську чоловік підірвав себе гранатою в приміщенні банку

Новини » Надзвичайні події    17.05.2019 - 20:44
В Старобільську чоловік підірвав себе гранатою в приміщенні банку
Фото: місце події (facebook.com/policeLG)

В результаті вибуху загинув чоловік

У приміщенні філії одного з банків в місті Старобільськ чоловік підірвав гранату, внаслідок чого сам підривник загинув, а ще п'ятеро цивільних осіб і поліцейський постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Всі постраждалі зараз перебувають в лікарні, де лікарі надають їм медичну допомогу.

"У результаті вибуху чоловік загинув на місці. Тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали 5 цивільних осіб, з яких двоє - працівники банку, і 3 - місцеві жителі, які знаходилися в цей час в приміщенні банку. Тілесні ушкодження отримав співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі у дворі однієї з багатоповерхівок у ході конфлікту невідомий підірвав гранату, в результаті чого інший учасник інциденту отримав поранення.

Інцидент стався вночі на бульварі Слави. За даними поліції, між двома чоловіками зав'язався конфлікт, в ході якого один з них кинув під ноги іншому гранату, в результаті чого потерпілий отримав осколкові поранення обох гомілок. Його направили в лікарню. За даним фактом відкрито кримінальні справи за хуліганство та незаконне поводження з боєприпасами.

 

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