ua en ru
Ср, 17 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Стармер жестко отреагировал на выстрелы корабля РФ в сторону британской яхты

12:13 17.06.2026 Ср
2 мин
Как инцидент прокомментировали в Минобороны?
aimg Валерий Ульяненко
Стармер жестко отреагировал на выстрелы корабля РФ в сторону британской яхты Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Предупредительные выстрелы российского военного корабля "Адмирал Григорович" по британской гражданской яхте в Ла-Манше были "безрассудными".

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Британский премьер прокомментировал инцидент с участием российского фрегата во время своего визита во Францию, где проходит саммит G7. Он осудил действия российских военных вблизи территориальных вод Великобритании.

Читайте также: ЕС наложил санкции на "теневой флот" и окружение Путина

"То, что произошло в Ла-Манше, вызывает глубокую обеспокоенность. Это было безрассудно. Такого не должно было произойти. Пара на яхте, видимо, была напугана", - подчеркнул Стармер.

По данным Министерства обороны Великобритании, российское военное судно на момент инцидента дрейфовало. В ведомстве подтвердили, что выстрелы в сторону гражданского судна носили предупредительный характер.

Что предшествовало

Напомним, накануне "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь вблизи британской гражданской яхты в акватории Ла-Манша.

Инцидент произошел после того, как суда оказались на небольшом расстоянии друг от друга. Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов.

"Адмирал Григорович" входит в состав Черноморского флота РФ и уже несколько недель находится недалеко от британских территориальных вод. Он также сопровождал танкеры "теневого флота" России.

В Министерстве обороны РФ заявили, что британская яхта якобы опасно приблизилась к военному кораблю и не отвечала на запросы по радиосвязи. Именно поэтому, по версии российской стороны, было принято решение произвести предупредительный выстрел.

Стоит отметить, что в последнее время западные страны активизировали меры против схем обхода Россией нефтяных санкций. В частности, в начале июня ЕС разрешил принудительную остановку судов, входящих в состав российского "теневого флота".

На этом фоне в Совете Федерации РФ прозвучали радикальные предложения о минировании танкеров "теневого флота" с последующим их подрывом в случае задержания иностранными государствами, что могло бы привести к масштабным экологическим катастрофам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Великобритания Ла-Манш Кир Стармер
Новости
Авиакатастрофу Су-24М в Хмельницкой области расследуют, начата расшифровка "черного ящика"
Авиакатастрофу Су-24М в Хмельницкой области расследуют, начата расшифровка "черного ящика"
Аналитика
Электрическая замена пикапам, амфибии и ИИ. Куда движутся украинские наземные дроны
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Электрическая замена пикапам, амфибии и ИИ. Куда движутся украинские наземные дроны