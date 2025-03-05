Стармер о вероятности военного столкновения с РФ в Украине: последнее, чего мы хотим
Война с Российской Федерацией (РФ) - последнее чего желает видеть Британия в случае столкновения ее военных с оккупантами на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Кира Стармера, которого цитирует Sky News.
По словам Стармера, сегодня он делает все возможное, чтобы играть свою роль, поддерживая регулярные контакты со "всеми ключевыми игроками". В частности речь идет о президенте Владимире Зеленском и главе Белого дома Дональде Трампе. С последним, как отметил главы британского правительства, он уже трижды разговаривал с момента их встречи в Вашингтоне на прошлой неделе.
В том же числе Стармера спросили о вероятности нападения на британских миротворцев в Украине после заключения мирного соглашения. Он, в свою очередь, ответил, что "это последнее, что кто-либо хочет видеть".
"Весь смысл обеспечения длительного мира и любого соглашения, если его нужно защищать, заключается в том, чтобы избежать конфликта и гарантировать, что у нас действительно будет мир... Путь к миру - это обеспечение гарантий для любого соглашения, потому что самый большой риск конфликта - это когда Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) думает, что он может нарушить любое соглашение, которое может быть достигнуто", - добавил он.
Спор в Белом доме
28 февраля, во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом, между украинским лидером, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Вэнсом возник спор. После этого Штаты временно остановили оказание помощи Украине.
Вчера, 4 марта, президент Украины заявил, что Киев желает начать переговорный процесс для достижения стабильного мира. Впрочем, как пишет The Wall Street Journal, готовности Зеленского к диалогу может быть недостаточно для возобновления предоставления помощи.
Между тем Украина и Европа планируют в ближайшее время подготовить план для устойчивого мира. Как пишет Daily Mail, Зеленский, Стармер и Макрон могут вместе поехать в США, чтобы представить Трампу единый фронт по мирному плану.
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