Стармер на саммите в Лондоне попытается возродить надежду на мир в Украине, - Reuters

Западные СМИ отмечают, что после спора с президентом США Дональдом Трампом, который 28 февраля угрожал прекратить поддержку Украины и обвинял Зеленского в якобы неблагодарности за помощь Штатов, украинского лидера 1 марта тепло встретили в Лондоне на Даунинг-стрит.

Зеленский в Лондоне может получить обещание поддержки европейских лидеров

Ожидается, что на саммите в британской столице Зеленский получит обещание поддержки от Стармера и других европейских лидеров, которые "сталкиваются с острым вопросом", смогут ли они взять на себя шефство в обеспечении Киева оружием и финансами до начала любых возможных мирных переговоров.

Лидеры государств Европы выражали поддержку Зеленскому после скандальной встречи в Белом доме. Кроме того, Германия призвала выделить Украине 3 миллиарда евро (3,1 миллиарда долларов).

Стармер надеется, что 2 марта европейские лидеры предложат более конкретные средства для поддержки Украины, а также попытаются возобновить возможное мирное соглашение с РФ, убедив Трампа в том, что Европа может выступить в защиту.

Ожидания от лондонского саммита

Также западные обозреватели ожидают, что некоторые лидеры могут побудить Зеленского вернуться к переговорам с американским президентом.

"Глава британского правительства в своем заявлении подчеркивал, что "через три года после жестокого вторжения России в Украину мы находимся на переломном этапе". Стармер предложил свою "непоколебимую поддержку" Украине, удвоив помощь Киеву.

"В партнерстве с нашими союзниками мы должны усилить нашу подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности вместе с продолжением дискуссий с Соединенными Штатами", - сказал премьер Британии.

Кто будет на встрече

На полях саммита в Лондоне Стармер начнет встречу 2 марта с переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Президент Украины прибыл еще в субботу.

Затем к ним присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и лидеры Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

Также на лондонском саммите примет участие министр иностранных дел Турции.

"Решающие" саммиты

Западные СМИ отмечают, что значительное число лидеров Европы далеки от того, чтобы отставать от планов президента Франции и премьера Великобритании по сохранению вероятного мирного соглашения. Стармер надеется взять на себя лидерскую роль, предложив Британии стать мостом между Европой и США.

Воскресный саммит в Лондоне и чрезвычайный саммит ЕС в Брюсселе на следующей неделе, как пишет Reuters, могут стать решающими для определения того, могут ли европейские лидеры предложить Украине что-то конкретное и исправить нанесенный ущерб от конфликта в Белом доме.

Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони также призвала созвать экстренный саммит с участием США, европейских стран и союзников, чтобы обсудить, как "справиться с большими вызовами настоящего, начиная с Украины".

Лидеры Европы будут выступать за переговоры, гарантии безопасности и усиление Украины

Ожидается, что в воскресенье европейские лидеры снова будут настаивать на мирных переговорах, чтобы включить Украину, укрепить позицию Киева и обеспечить необходимые гарантии безопасности для обеспечения длительного мира и сдерживания возможной новой военной агрессии со стороны РФ.

Это может означать попытку убедить Вашингтон не прекращать предоставление Украине поддержки, в частности по средствам ПВО, данным разведки и наблюдения.

Некоторые лидеры также будут призывать Зеленского попытаться восстановить мосты с Трампом. Перед тем генсек НАТО Рютте и президент Польши Анджей Дуда призвали украинского лидера найти способ восстановить отношения.