Генсек НАТО посоветовал Зеленскому восстановить отношения с Трампом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN America и The Guardian .

"Я сказал Зеленскому, что вам нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и администрацией США", - заявил Рютте в интервью BBC.

Он подчеркнул, что США, Украине и Европе нужно держаться вместе, чтобы привести Украину к прочному миру.

На вопрос о том, что сказал Зеленский о своей встрече с Трампом, Рютте ответил, что не имеет права разглашать, о чем они говорили. При этом "ясно дал ему понять, что мы действительно должны уважать то, что президент Трамп сделал для Украины" (речь о противотанковых ракетах Javelin, которые США предоставили нашей стране во время первого срока Трампа).

Генсек НАТО добавил, что Украина была бы "никем" без поддержки Соединенных Штатов.

"Поэтому я сказал ему, что мы действительно должны отдать должное Трампу за то, что он сделал тогда, да то, что Америка сделала с тех пор, а также за то, что Америка продолжает делать", - подчеркнул Рютте.

Он также назвал вчерашнюю встречу двух лидеров в Белом доме "неудачной".

Помимо этого, Рютте настаивал на том, что Трамп намерен добиться прочного мира в Украине, но заявил, что президент США хотел бы, чтобы Европа и Канада тратили больше средств на оборону.

"Послушайте, я полчаса говорил в четверг с Дональдом Трампом по телефону. Мы друзья. Мы работали вместе много лет. Я знаю, что он настроен привести Украину к прочному миру. Он настроен на НАТО. Конечно. Он ожидает, что европейские партнеры по НАТО и в Канаде будут тратить больше и наращивать оборонное производство. И он прав", - заявил генсек НАТО.