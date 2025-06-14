Стармер поставил условие для введения британских войск в Украину после войны

Британия не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США. Стармер подчеркнул, что воздушное прикрытие со стороны Америки - ключевое условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Британии Кира Стармера в интервью Bloomberg .

"Я всегда говорил, что защита (прикрытие с воздуха - ред.) со стороны США является необходимой составляющей", - подчеркнул Стармер, отвечая на вопрос, готов ли Лондон отправить британских военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии без участия американцев.

Он отметил, что видит будущее взаимодействие именно в контексте совместных действий союзников.

"У меня нет оснований считать, что США и Великобритания не могут действовать вместе, как мы это делали исторически на протяжении многих лет", - сказал политик.