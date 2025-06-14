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Стармер поставил условие для введения британских войск в Украину после войны

Суббота 14 июня 2025 15:07
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Стармер поставил условие для введения британских войск в Украину после войны Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Британия не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США. Стармер подчеркнул, что воздушное прикрытие со стороны Америки - ключевое условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Британии Кира Стармера в интервью Bloomberg.

"Я всегда говорил, что защита (прикрытие с воздуха - ред.) со стороны США является необходимой составляющей", - подчеркнул Стармер, отвечая на вопрос, готов ли Лондон отправить британских военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии без участия американцев.

Он отметил, что видит будущее взаимодействие именно в контексте совместных действий союзников.

"У меня нет оснований считать, что США и Великобритания не могут действовать вместе, как мы это делали исторически на протяжении многих лет", - сказал политик.

Отправка военного контингента в Украину

Напомним, что в начале апреля в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных" - это объединение стран, которые пообещали помощь Украине в борьбе с российским агрессором.

О создании коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025 года.

По итогам "коалиции решительных" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. По словам главы государства, эти страны являются главными представителями европейского континента.

Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.

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