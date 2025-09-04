Стармер заявил о нерушимом обещании Украине и предупредил: Путину нельзя доверять

Выступая по видеосвязи, Стармер предупредил, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, и что глава Кремля намеренно затягивает мирные переговоры, чтобы наносить удары по Украине.

"Это было еще больше подчеркнуто неизбирательными атаками в Киеве на прошлой неделе, которые нанесли значительный ущерб зданиям Британского Совета и делегации ЕС", - сказал спикер британского правительства.

По его словам, Стармер также отметил, что союзники дали Украине "нерушимое обещание".

"Премьер-министр подчеркнул, что группа имеет незыблемое обещание Украине при поддержке президента Трампа, и теперь им было понятно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказать давление на Путина, чтобы обеспечить прекращение боевых действий", - добавил спикер.

Стармер также приветствовал новые объявления некоторых партнеров Украины о поставках Киеву ракет дальнего радиуса действия.