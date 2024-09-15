Стармер обсудит с Мелони удары Украины по территории РФ, - Bloomberg

По словам источников издания, стороны будут обсуждать предложение Украины об использовании британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow на территории России.

Также ожидается, что оба лидера заявят, что более широко обсудили гибридные угрозы, которые представляет РФ для Европы, и вновь заявят о поддержке восстановления Украины.

Bloomberg отмечает, что визит Стармера в Рим состоялся через несколько дней после того, как он встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. В частности, они обсудили вопрос, разрешить ли Украины наносить дальние удары по территории России с помощь ракет Storm Shadow, управляемых по навигационным данным США. Издание добавило, что Байден до сих пор сопротивлялся такому шагу из-за опасений, что это может привести к эскалации войны.

Согласно слов осведомленных источников, на днях британские власти проведет переговоры по этому плану с французскими и немецкими коллегами.

Ранее в воскресенье, глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что переговоры с США и другими союзниками по этому предложению продолжаются, добавив, что в этом месяца в ООН состоятся дальнейшие обсуждения между союзниками и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Важно, чтобы как союзники, поддерживающие Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем", - сказал Лэмми в интервью BBC.

Тем временем Bloomberg добавило, что помимо вышеупомянутого, в понедельник Стармер и Мелони обсудят планы по борьбе с миграцией, а также усилия по дальнейшему укреплению связей между двумя странами.