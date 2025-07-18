Великобритания может присоединиться к переговорам о закупке оружия для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил присоединения Лондона к переговорам Германии с США по закупке оружия для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источника издания, переговоры об участии в этой инициативе находятся на раннем этапе между Великобританией, США и другими европейскими странами. В то же время, решение пока не принято.
"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над поддержкой, стоящей за этим, чтобы обеспечить эффективность любых таких возможностей в Украине", - заявил Стармер на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Несколько дней назад из-за эскалации массированных обстрелов российских захватчиков Украины, президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина.
Глава Белого дома пообещал передать большее количество оружия для Украины, в частности 14 установок системы ПВО Patriot и другую технику. Ее оплатят страны-члены НАТО.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что системы Patriot поступят в Украину через несколько недель.
Добавим, что Стармер также заявил, что "Коалиция решительных" работает над отправкой в Украину "сил сдерживания" для обеспечения устойчивого мира.
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