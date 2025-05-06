Стармер и Макрон обсудили 30-дневное перемирие: упоминалась роль России

"Премьер-министр начал с размышлений о том, какую честь он ощущает, принимая участие в трогательных празднованиях Дня Победы на этой неделе, включая памятные мероприятия, проводимые сегодня", - говорится в публикации.

Обращаясь к ситуации в Украине, лидеры обсудили необходимость для России взять на себя обязательство о 30-дневном прекращении огня, чтобы обеспечить содержательные мирные переговоры.

"Украина доказала, что она хочет и готова сесть за стол переговоров и является стороной мира", - добавил Стармер.

Также лидеры двух государств ожидают саммита Великобритании и Франции, который состоится в этом году. Стороны договорились активизировать сотрудничество между двумя странами во всех сферах, включая оборону и безопасность, а также нелегальную миграцию. Оба подчеркнули, что необходимо сделать еще больше для пресечения нелегальной миграции.

"Они также согласились с важностью успешного проведения саммита ЕС-Великобритания, который состоится через две недели", - говорится на сайте.

Обсуждая ситуацию в Газе, Стармер и Макрон выразили глубокую обеспокоенность последними событиями и согласились с необходимостью возобновления мирного процесса.

"Лидеры с нетерпением ждут следующего разговора", - резюмировали в британском правительстве.