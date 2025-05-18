Стармер и ЕС на пороге сделки: Британия хочет упростить торговлю и поездки

Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен нас следующей неделе согласовать соглашение об укреплении партнерства страны с Евросоюзом после Brexit.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Уже в понедельник Стармер встретит лидеров ЕС в Лондоне, чтобы помочь перезагрузить отношения с блоком. В то же время обе стороны будут стремиться добиться прогресса в определенных областях, в то время как другие останутся закрытыми.
Reuters отмечает, что Британия вышла из ЕС с 2020 года, однако Стармер пытается укрепить связи между крупнейшим торговым партнером страны с тех пор, как его лево центристская Лейбористская партия победила на национальных выборах в прошлом году.
В офисе премьера заявили, что результатом саммита станет соглашение, хотя подробностей немного. Указано лишь то, что договоренность улучшит ситуацию для британских производителей, которые в настоящее время сталкиваются с проверками продукции или не могут экспортировать ее (то есть, упрощение торговли), а также облегчит положение семей, которые сталкиваются с более высокими счетами и очередями во время поездок.
"На этой неделе премьер-министр заключит еще одну сделку, которая будет отвечать национальным интересам этой страны. Она будет полезна для роста, рабочих мест, счетов и наших границ", - говорится в заявлении офиса Стармера
В пятницу Стармер высказал предположение о возможности заключения на саммите соглашения с Европейским союзом о мобильности молодежи.
Также опросы общественного мнения показывают, что Brexit становится все более непопулярен среди британского электората, поскольку экономика в последние годы переживает не лучшие времена, а международная торговля является особенно слабым местом.
Напомним, в июле 2023 года Британия подписала соглашение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому блоку - документ о Транстихоокеанском партнерстве. Для Лондона это была крупнейшая торговая сделка со времен Brexit.
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