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Стармер и ЕС на пороге сделки: Британия хочет упростить торговлю и поездки

Воскресенье 18 мая 2025 02:11
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Стармер и ЕС на пороге сделки: Британия хочет упростить торговлю и поездки Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Британии Кир Стармер намерен нас следующей неделе согласовать соглашение об укреплении партнерства страны с Евросоюзом после Brexit.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Уже в понедельник Стармер встретит лидеров ЕС в Лондоне, чтобы помочь перезагрузить отношения с блоком. В то же время обе стороны будут стремиться добиться прогресса в определенных областях, в то время как другие останутся закрытыми.

Reuters отмечает, что Британия вышла из ЕС с 2020 года, однако Стармер пытается укрепить связи между крупнейшим торговым партнером страны с тех пор, как его лево центристская Лейбористская партия победила на национальных выборах в прошлом году.

В офисе премьера заявили, что результатом саммита станет соглашение, хотя подробностей немного. Указано лишь то, что договоренность улучшит ситуацию для британских производителей, которые в настоящее время сталкиваются с проверками продукции или не могут экспортировать ее (то есть, упрощение торговли), а также облегчит положение семей, которые сталкиваются с более высокими счетами и очередями во время поездок.

"На этой неделе премьер-министр заключит еще одну сделку, которая будет отвечать национальным интересам этой страны. Она будет полезна для роста, рабочих мест, счетов и наших границ", - говорится в заявлении офиса Стармера

В пятницу Стармер высказал предположение о возможности заключения на саммите соглашения с Европейским союзом о мобильности молодежи.

Также опросы общественного мнения показывают, что Brexit становится все более непопулярен среди британского электората, поскольку экономика в последние годы переживает не лучшие времена, а международная торговля является особенно слабым местом.

Напомним, в июле 2023 года Британия подписала соглашение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому блоку - документ о Транстихоокеанском партнерстве. Для Лондона это была крупнейшая торговая сделка со времен Brexit.

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Евросоюз Великобритания Кир Стармер
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