Starlink запустили для новой категории пользователей: кто сможет воспользоваться
SpaceX Илона Маска расширяет деятельность своего спутникового интернет-подразделения, запустив сегодня новый сервис - Starlink Aviation.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Инженеры компании разработали новую авиационную антенну для доступа к спутниковому интернету. Цена комплекта – 150 тысяч долларов. Ежемесячная абонплата за услугу составит от 12,5 до 25 тысяч долларов.
Starlink Aviation начнет поставлять терминалы в середине 2023 года. Каждый терминал в воздухе способен раздавать Wi-Fi со скоростью до 350 Мбит/с. Уже анонсировано, что первым корпоративным клиентом компании станут авиалинии Hawaiian Airlines.
Ранее мы писали, что SpaceX уже отозвала обращение к Пентагону о финансировании работы системы спутниковой связи Starlink в Украине.
Напомним, по данным издания Politico, Пентагон рассматривает возможность финансирования интернет-услуг Starlink для Украины из фонда, которые используется для поставки оружия и оборудования.
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