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Маск отозвал запрос к Пентагону об оплате работы Starlink в Украине

Новина українською →
США, Вторник 18 октября 2022 01:35
Маск отозвал запрос к Пентагону об оплате работы Starlink в Украине Фото: Илон Маск, основатель SpaceX (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания SpaceX уже отозвала обращение к Пентагону о финансировании работы системы спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он прокомментировал опубликованную статью в газете Politico о том, что Пентагон рассматривает возможность оплатить работу Starlink.

"SpaceX уже отозвала свой запрос о финансировании", - написал он

Напомним, по данным издания Politico, Пентагон рассматривает возможность финансирования интернет-услуг Starlink для Украины из фонда, которые используется для поставки оружия и оборудования.

Все, что известно о скандале, связанном с Маском, - читайте в материале РБК-Украина.

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Илон Маск
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