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Конгрессмены США призвали Трампа "открыть" Украине Starlink для ударов по установкам РФ

17:30 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск (Getty Images)

23 конгрессмена США написали письмо президенту США Дональду Трампу. Они просят того повлиять на Илона Маска, чтобы дать Украине полный доступ к спутниковым системам Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо конгрессменов, передает The Hill.

Конгрессмены обратились к Трампу

Двухпартийная группа из 23 членов Палаты представителей призывает президента Трампа обратиться к Илону Маску. Речь идет о предоставлении доступа Украине к скоростной связи Starlink для ударов по российским целям.

Среди подписавшихся было семеро республиканцев Палаты представителей вместе с 16 демократами, пишет издание.

"Мы обращаемся к вам с призывом попросить Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую интернет-систему Starlink для поиска ракетных пусковых установок на территории России", - пишут законодатели.

Они считают, что это решение также "спасет жизнь и даст Владимиру Путину больше стимулов для переговоров".

Конгрессмены подчеркнули: если Украина не может надежно перехватить российские "стрелы", она должна выстрелить в "лучника". А именно такую возможность дает система Starlink.

Кто подписал письмо

Среди подписантов от Республиканской партии есть преданные сторонники Украины:

  • Джо Уилсон (Южная Каролина),
  • Брайан Фицпатрик (Пенсильвания),
  • Дон Бейкон (Небраска),
  • Карлос Гименес (Флорида),
  • Джефф Херд (Колорадо),
  • Энди Гаррис (Мерленд),
  • Макс Миллер (Огайо).

"Господин Президент, мы все разделяем цель положить конец войне в Украине и разрушительным потерям жизней, которые она повлекла. К сожалению, Путин пока не намерен останавливать кровопролитие", - написали законодатели.

Двухпартийное письмо появилось на фоне того, как все больше республиканцев выразили возмущение сбоями в работе Starlink - и его военной версии Starshield - в Украине. Это препятствует выполнению миссий ПВО и наступательных задач.

Ранее РБК-Украина писала, что конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик заявил: если Илон Маск приказал замедлить Starlink в Украине, "это, вероятно, нарушение закона".

Кроме того, Еврокомиссия обратилась в компанию SpaceX с призывом вернуть Украине скоростную работу Starlink в полном объеме.

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