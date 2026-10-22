Конгрессмены США призвали Трампа "открыть" Украине Starlink для ударов по установкам РФ

23 конгрессмена США написали письмо президенту США Дональду Трампу. Они просят того повлиять на Илона Маска, чтобы дать Украине полный доступ к спутниковым системам Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо конгрессменов, передает The Hill.
Двухпартийная группа из 23 членов Палаты представителей призывает президента Трампа обратиться к Илону Маску. Речь идет о предоставлении доступа Украине к скоростной связи Starlink для ударов по российским целям.
Среди подписавшихся было семеро республиканцев Палаты представителей вместе с 16 демократами, пишет издание.
"Мы обращаемся к вам с призывом попросить Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую интернет-систему Starlink для поиска ракетных пусковых установок на территории России", - пишут законодатели.
Они считают, что это решение также "спасет жизнь и даст Владимиру Путину больше стимулов для переговоров".
Конгрессмены подчеркнули: если Украина не может надежно перехватить российские "стрелы", она должна выстрелить в "лучника". А именно такую возможность дает система Starlink.
Среди подписантов от Республиканской партии есть преданные сторонники Украины:
"Господин Президент, мы все разделяем цель положить конец войне в Украине и разрушительным потерям жизней, которые она повлекла. К сожалению, Путин пока не намерен останавливать кровопролитие", - написали законодатели.
Двухпартийное письмо появилось на фоне того, как все больше республиканцев выразили возмущение сбоями в работе Starlink - и его военной версии Starshield - в Украине. Это препятствует выполнению миссий ПВО и наступательных задач.
Ранее РБК-Украина писала, что конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик заявил: если Илон Маск приказал замедлить Starlink в Украине, "это, вероятно, нарушение закона".
Кроме того, Еврокомиссия обратилась в компанию SpaceX с призывом вернуть Украине скоростную работу Starlink в полном объеме.