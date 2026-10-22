Конгрессмены США призвали Трампа "открыть" Украине Starlink для ударов по установкам РФ

Конгрессмены обратились к Трампу

Двухпартийная группа из 23 членов Палаты представителей призывает президента Трампа обратиться к Илону Маску. Речь идет о предоставлении доступа Украине к скоростной связи Starlink для ударов по российским целям.

Среди подписавшихся было семеро республиканцев Палаты представителей вместе с 16 демократами, пишет издание.

"Мы обращаемся к вам с призывом попросить Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую интернет-систему Starlink для поиска ракетных пусковых установок на территории России", - пишут законодатели.

Они считают, что это решение также "спасет жизнь и даст Владимиру Путину больше стимулов для переговоров".

Конгрессмены подчеркнули: если Украина не может надежно перехватить российские "стрелы", она должна выстрелить в "лучника". А именно такую возможность дает система Starlink.

Кто подписал письмо

Среди подписантов от Республиканской партии есть преданные сторонники Украины:

Джо Уилсон (Южная Каролина),

Брайан Фицпатрик (Пенсильвания),

Дон Бейкон (Небраска),

Карлос Гименес (Флорида),

Джефф Херд (Колорадо),

Энди Гаррис (Мерленд),

Макс Миллер (Огайо).

"Господин Президент, мы все разделяем цель положить конец войне в Украине и разрушительным потерям жизней, которые она повлекла. К сожалению, Путин пока не намерен останавливать кровопролитие", - написали законодатели.

Двухпартийное письмо появилось на фоне того, как все больше республиканцев выразили возмущение сбоями в работе Starlink - и его военной версии Starshield - в Украине. Это препятствует выполнению миссий ПВО и наступательных задач.