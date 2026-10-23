Starlink в Украине до сих пор теряет связь на скорости 161 км/ч, - источники РБК-Украина

Ранее советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что в Украине до сих пор действуют лимиты на работу военного Starlink, несмотря на заявление Дональда Трампа об их снятии.

Как сообщал The Wall Street Journal, Трамп позвонил по телефону Илону Маску и попросил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине. По данным издания, сразу после разговора система начала работать в более привычном режиме, а украинские чиновники подтвердили рост скорости терминалов, хотя полная функциональность не восстановлена.