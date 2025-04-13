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Starlink Маска заработает в Сомали: страна выдала лицензию

Воскресенье 13 апреля 2025 16:05
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Starlink Маска заработает в Сомали: страна выдала лицензию Фото: вскоре спутниковые услуги будут доступны по всей стране (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня Национальное управление связи Сомали выдало лицензию компании Starlink Илона Маска. Теперь она может начать предоставлять услуги в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно заявлению на сайте агентства, в церемонии в Могадишо (столице Сомали) приняли участие правительственные чиновники и представители фирмы Маска.

Компанию Starlink Market Access представляли ее старший директор Райан Гуднайт и менеджер Микаэла Павлак. Они рассказали присутствующим, что спутниковые услуги вскоре будут доступны по всей стране.

В свою очередь директор Управления связи, Мустафа Ясин Шейх, заявил, что выход Starlink на рынок Сомали будет способствовать усилиям по предоставлению интернет-услуг по всей стране.

Bloomberg отметило, что в Сомали уже есть несколько интернет-кабелей, а добавление спутниковой службы Starlink расширит возможности подключения на более отдаленные районы страны.

Напомним, недавно Илон Маск сказал, почему спутниковый интернет Starlink до сих пор недоступен в Южноафриканской Республике. Миллиардер объяснил это тем, что он "не темнокожий".

"Starlink не имеет права работать в Южной Африке, потому что я не чернокожий", - написал Маск, намекая на особенности политики ЮАР.

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Илон Маск Starlink Сомали
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