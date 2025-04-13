Starlink Маска заработает в Сомали: страна выдала лицензию

Сегодня Национальное управление связи Сомали выдало лицензию компании Starlink Илона Маска. Теперь она может начать предоставлять услуги в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно заявлению на сайте агентства, в церемонии в Могадишо (столице Сомали) приняли участие правительственные чиновники и представители фирмы Маска.

Компанию Starlink Market Access представляли ее старший директор Райан Гуднайт и менеджер Микаэла Павлак. Они рассказали присутствующим, что спутниковые услуги вскоре будут доступны по всей стране.

В свою очередь директор Управления связи, Мустафа Ясин Шейх, заявил, что выход Starlink на рынок Сомали будет способствовать усилиям по предоставлению интернет-услуг по всей стране.

Bloomberg отметило, что в Сомали уже есть несколько интернет-кабелей, а добавление спутниковой службы Starlink расширит возможности подключения на более отдаленные районы страны.