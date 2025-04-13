Starlink Маска запрацює в Сомалі: країна видала ліцензію

Сьогодні Національне управління зв'язку Сомалі видало ліцензію компанії Starlink Ілона Маска. Тепер вона може почати надавати послуги в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно із заявою на сайті агентства, у церемонії в Могадішо (столиці Сомалі) взяли участь урядовці та представники фірми Маска.

Компанію Starlink Market Access представляли її старший директор Раян Гуднайт і менеджер Мікаела Павлак. Вони розповіли присутнім, що супутникові послуги незабаром будуть доступні по всій країні.

Зі свого боку директор Управління зв'язку, Мустафа Ясін Шейх, заявив, що вихід Starlink на ринок Сомалі сприятиме зусиллям з надання інтернет-послуг по всій країні.

Bloomberg зазначило, що в Сомалі вже є кілька інтернет-кабелів, а додавання супутникової служби Starlink розширить можливості підключення на більш віддалені райони країни.