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Starlink Маска запрацює в Сомалі: країна видала ліцензію

Неділя 13 квітня 2025 16:05
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Starlink Маска запрацює в Сомалі: країна видала ліцензію Фото: незабаром супутникові послуги будуть доступні по всій країні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні Національне управління зв'язку Сомалі видало ліцензію компанії Starlink Ілона Маска. Тепер вона може почати надавати послуги в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно із заявою на сайті агентства, у церемонії в Могадішо (столиці Сомалі) взяли участь урядовці та представники фірми Маска.

Компанію Starlink Market Access представляли її старший директор Раян Гуднайт і менеджер Мікаела Павлак. Вони розповіли присутнім, що супутникові послуги незабаром будуть доступні по всій країні.

Зі свого боку директор Управління зв'язку, Мустафа Ясін Шейх, заявив, що вихід Starlink на ринок Сомалі сприятиме зусиллям з надання інтернет-послуг по всій країні.

Bloomberg зазначило, що в Сомалі вже є кілька інтернет-кабелів, а додавання супутникової служби Starlink розширить можливості підключення на більш віддалені райони країни.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск сказав, чому супутниковий інтернет Starlink досі недоступний у Південноафриканській Республіці. Мільярдер пояснив це тим, що він «не темношкірий».

"Starlink не має права працювати в Південній Африці, тому що я не чорношкірий", - написав Маск, натякаючи на особливості політики ПАР.

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Ілон Маск Starlink Сомали
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