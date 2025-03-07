ua en ru
Пт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Маск объяснил отсутствие Starlink в ЮАР своей расовой принадлежностью

Пятница 07 марта 2025 13:53
UA EN RU
Маск объяснил отсутствие Starlink в ЮАР своей расовой принадлежностью Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Спутниковый интернет Starlink до сих пор недоступен в Южно-Африканской Республике, что вызвало вопросы среди местных пользователей. Основатель компании SpaceX Илон Маск объяснил эту ситуацию тем, что он "не темнокожий"

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Twitter.

"Starlink не имеет права работать в Южной Африке, потому что я не чернокожий", - написал Маск, намекая на особенности политики ЮАР.

Стоит напомнить, что в ЮАР действует система экономической трансформации, которая предусматривает поддержку бизнесов, принадлежащих представителям темнокожего населения. А компании, которые не соответствуют этим критериям, могут иметь трудности с получением лицензий.

Несмотря на высокий спрос на Starlink в ЮАР, официального разрешения на его работу до сих пор нет. Местные власти требуют, чтобы SpaceX придерживалась квот на привлечение темнокожих владельцев, что является условием для ведения бизнеса в стране. Маск, который родился в ЮАР, раскритиковал эти ограничения и заявил, что компания не будет подстраиваться под дискриминационные требования, ограничивающие свободный рынок.

Между тем жители ЮАР, особенно в сельской местности, где традиционная интернет-связь ограничена, требуют расширения доступа к Starlink. Некоторые граждане пытаются обходить запреты, покупая терминалы в соседних странах, где Starlink уже работает. Однако без официального разрешения пользование спутниковым интернетом в ЮАР остается под вопросом.

Ранее мы писали о том, что канадская провинция Онтарио запретит американским компаниям заключать контракты с местными агентствами и самоуправлением. Также будет расторгнут контракт со Starlink.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск Starlink
NEWS
"Прилеты" в Тернополе, Харькове. Под ударом энергетика: что известно о последствиях атаки
"Прилеты" в Тернополе, Харькове. Под ударом энергетика: что известно о последствиях атаки
DAILY
Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ