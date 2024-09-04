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Starlink Илона Маска блокирует доступ к соцсети Х в Бразилии, - Reuters

Фото: лого соцсети Х и изображение Илона Маска (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Starlink начала блокировать доступ к соцсети Х в Бразилии. До этого компания заявляла, что не будет этого делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что компания Starlink, которая предоставляет услуги спутниковой широкополосной связи и принадлежит миллиардеру Илону Маску, во вторник заявила, что выполняет постановление Верховного суда Бразилии о блокировке доступа к соцсети Х в стране. Это произошло спустя день после того, как она уведомила регулирующий орган государства о том, что не будет выполнять данное постановление.

Reuters пишет, что Starlink стала новым полем битвы между Маском и Бразилией. Суть в том, что судья высшей судебной инстанции Александре де Мораес распорядился заморозить счета компании, чтобы, возможно, использовать их для оплаты штрафов, причитающихся компании Х, которая также принадлежит Маску.

"Несмотря на незаконное обращение с Starlink, связанное с замораживанием наших активов, мы выполняем приказ о блокировке доступа к X в Бразилии", - говорится в сообщении компании Starlink, которая имеет более 200 000 клиентов в этой латиноамериканской стране.

Как отмечает агенство, в понедельник бразильский телекоммуникационный регулятор Anatel сообщил, что Starlink уведомила его о своем решении не выполнять распоряжение судьи Мораеса. Постановление требовало от всех интернет-провайдеров заблокировать доступ к соцсети Х внутри страны.

Однако представитель Anatel сообщил Reuters, что Starlink изменила решение. Во вторник компания уведомила регулятора, что завершит блокировку в течение нескольких часов.

Anatel тем временем подтвердил, что Starlink уже начал отключать доступ к X в Бразилии.

Напомним, что X заблокирован в Бразилии с прошлой недели. Это случилось после того как Мораес приказал всем операторам связи в стране отключить социальную медиаплатформу за отсутствие законного представителя в стране.

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Илон МаскБразилия