Starlink Илона Маска блокирует доступ к соцсети Х в Бразилии, - Reuters

Отмечается, что компания Starlink, которая предоставляет услуги спутниковой широкополосной связи и принадлежит миллиардеру Илону Маску, во вторник заявила, что выполняет постановление Верховного суда Бразилии о блокировке доступа к соцсети Х в стране. Это произошло спустя день после того, как она уведомила регулирующий орган государства о том, что не будет выполнять данное постановление.

Reuters пишет, что Starlink стала новым полем битвы между Маском и Бразилией. Суть в том, что судья высшей судебной инстанции Александре де Мораес распорядился заморозить счета компании, чтобы, возможно, использовать их для оплаты штрафов, причитающихся компании Х, которая также принадлежит Маску.

"Несмотря на незаконное обращение с Starlink, связанное с замораживанием наших активов, мы выполняем приказ о блокировке доступа к X в Бразилии", - говорится в сообщении компании Starlink, которая имеет более 200 000 клиентов в этой латиноамериканской стране.

Как отмечает агенство, в понедельник бразильский телекоммуникационный регулятор Anatel сообщил, что Starlink уведомила его о своем решении не выполнять распоряжение судьи Мораеса. Постановление требовало от всех интернет-провайдеров заблокировать доступ к соцсети Х внутри страны.

Однако представитель Anatel сообщил Reuters, что Starlink изменила решение. Во вторник компания уведомила регулятора, что завершит блокировку в течение нескольких часов.

Anatel тем временем подтвердил, что Starlink уже начал отключать доступ к X в Бразилии.