Найбільша у світі мережа кав'ярень Starbucks припиняє роботу в Росії

Starbucks зупиняє свою діяльність у Росії. Компанія також припинить постачання своєї продукції РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Американська Starbucks Corp. зупиняє бізнес у Росії. Крім функціонування кав'ярень, компанія припинить постачання країни своєї продукції. "Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій і сьогодні прийняли рішення призупинити ділову активність у РФ, включаючи відвантаження всієї продукції Starbucks. Наш ліцензійний партнер погодився призупинити роботу кав'ярень та надати підтримку майже 2 тисячам співробітників", - йдеться у заяві CEO Starbucks Кевіна Джонсона. Станом на початок 2022 року до російської мережі Starbucks входило 130 кав'ярень.