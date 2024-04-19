Стараниями Лунина. Суперкомпьютер изменил выбор фаворита Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Analyst .

Полуфиналистами Лиги чемпионов на этой неделе стали французский "Пари Сен-Жермен", дортмундская "Боруссия", мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал". Такой результат стадии 1/4 финала спутал все карты искусственному интеллекту.

В начале недели фаворитами Лиги чемпионов от Opta были "Манчестер Сити" (31,1%) и испанская "Барселона" (18,4%). Впрочем, оба гранда завершили выступления в главном еврокубке. Теперь главным фаворитом турнира стал "Реал", одолевший в серии пенальти "горожан" благодаря великолепному выступлению вратаря Андрея Лунина.

Королевский клуб выиграет 15-й Кубок чемпионов с вероятностью 39%. На выход "сливочных" в финал процент еще более показательный – 66%. Тем временем на второе место в списке фаворитов вышел ПСЖ (27%).

Зато шансы представителей Бундеслиги примерно равны – "Баварии" и "Боруссии" Д – 17% и 16% соответственно. Интересно, что шансы на финал лучше выглядят для дортмундцев (40% против 34%). Очевидно, шансов пройти "Реал" в полуфинале у "Баварии" немного.

Первые полуфиналы Лиги чемпионов состоятся 30 апреля-1 мая, а ответные матчи сыграют 7-8 мая. Финал турнира назначен на 1 июня. Решающий поединок состоится на лондонском "Уэмбли".