Станцію метро "Майдан Незалежності" у Києві відкрили

У Києві відкрили на вхід та вихід центральну станцію метро "Майдан Незалежності" . Станом на зараз столичний метрополітен працює у звичному режимі.

Про це йдеться у заяві "Київського метрополітену" на сторінці у Facebook .

У метрополітені не пояснили, що саме призвело до того, що станцію довелося тимчасово закрити.

"Станцію "Майдан Незалежності" відчинено на вхід та вихід. Метро працює у звичайному режимі", - повідомили у метрополітені.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на вхід та вихід закрили станцію метро "Майдан Незалежності". Водночас пересадка на станцію "Хрещатик" продовжувала працювати. У метрополітені заявляли, що станцію довелося закрити з технічних причин.

Як відомо, у суботу, 1 травня метро Києва відновило повноцінну роботу після локдауну. Столична влада скасувала проїзд у підземці та інших видах транспорту за спеціальними перепустками. А сьогодні на одній зі станцій столичного метро утворилася тиснява.

Додамо, у Києві планують продовжити маршрут швидкісного трамваю.