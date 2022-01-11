У центрі Харкова пожежа у Благовіщенському соборі. Храм знеструмлений

Сьогодні, 11 січня у Харкові спалахнула пожежа на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"11 січня о 08:45 у м. Харків на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору в одноповерховій господарській будівлі виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, о 09:32 пожежу локалізовано на площі 60 м кв. та о 09:43 - ліквідовано.

"Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалося 20 осіб та 4 од. техніки ДСНС", - додають у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, храм зараз знеструмлений.

"Це (пожежа - ред.) не торкнулося абсолютно собору, пожежа сталася в підсобному приміщенні - сараї. Там був щиток, який підсвічує собор, було замикання. Там не було нічого займистого", - розповів ЗМІ секретар Харківської єпархії Михайло Кіт.

Фото: у центрі Харкова пожежа у Благовіщенському соборі (dsns.gov.ua)