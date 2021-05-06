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Становлення ПЦУ та окупація Криму й Донбасу: про що говорили Блінкен з Епіфанієм

Автор: РБК-Україна

У Києві відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом Епіфанієм. Говорили про становлення ПЦУ, а також про окупацію Криму та Донбасу.

Про це повідомили у прес-службі ПЦУ.

На початку зустрічі пройшла церемонія вшанування загиблих українських українських військових. Блінкен та Епіфаній поклали квіти до Стіни пам’яті.

Безпосередньо зустріч відбувалася в Свято-Михайлівському соборі.

"Особливу увагу було приділено питанню становлення Православної Церкви України, важливості усунення штучних перешкод при вільному, на основі принципів свободи совісті, визначенні громадами своєї приналежності" - йдеться в повідомленні.

Епіфаній також подякував за тверду підтримку США в контексті протидії зовнішнім викликам, яким продовжує протистояти наша держава, а також у питаннях захисту свободи совісті на окупованих Росією територіях - у Криму і на Донбасі.

Митрополит назвав важливими зусилля США у питанні консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску і стримування РФ до відновлення територіальної цілісності України.

Фото: зустріч Блінкена і Епіфанія (pomisna.info)

Нагадаємо, раніше розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Держсекретар уже зустрівся з головою МЗС Дмитром Кулебою та главами фракцій українського парламенту.

Більш докладно про те, як проходить візит Блінкена до Києва - в матеріалі РБК-Україна.

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