Становлення ПЦУ та окупація Криму й Донбасу: про що говорили Блінкен з Епіфанієм

На початку зустрічі пройшла церемонія вшанування загиблих українських українських військових. Блінкен та Епіфаній поклали квіти до Стіни пам’яті.

Безпосередньо зустріч відбувалася в Свято-Михайлівському соборі.

"Особливу увагу було приділено питанню становлення Православної Церкви України, важливості усунення штучних перешкод при вільному, на основі принципів свободи совісті, визначенні громадами своєї приналежності" - йдеться в повідомленні.

Епіфаній також подякував за тверду підтримку США в контексті протидії зовнішнім викликам, яким продовжує протистояти наша держава, а також у питаннях захисту свободи совісті на окупованих Росією територіях - у Криму і на Донбасі.

Митрополит назвав важливими зусилля США у питанні консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску і стримування РФ до відновлення територіальної цілісності України.

Фото: зустріч Блінкена і Епіфанія (pomisna.info)