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Положение Украины на фронте лучше, чем предполагается, - президент Финляндии

Среда 19 марта 2025 19:29
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Положение Украины на фронте лучше, чем предполагается, - президент Финляндии Фото: Александр Стубб, президент Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина находится в лучшем военном положении, чем об этом сообщают открытые источники. Речь о боях в восточной части Украины и Курской области.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Yle заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Стубб отметил, что его оценка событий на фронте в Украине основана на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой.

"Сегодня мы узнали от президента Зеленского о ситуации на восточном фронте и в Курске. Лучше, чем утверждают открытые источники", - подчеркнул он.

Глава финского государства не раскрыл, что именно он имеет в виду.

"Я доверяю оценке президента Зеленского больше, чем оценке президента Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - добавил он.

Слухи об окружении украинских солдат

Напомним, Россия недавно заявила, что украинские воины в Курской области якобы находятся в окружении. И тех, кто откажется сдаваться в плен, убьют.

Этой информации доверяет, в частности, президент США Дональд Трамп. Перед вчерашними переговорами с российским диктатором Владимиром Путиным американский лидер заявлял, что он хочет "спасти" украинских солдат, которые "фактически оказались в плену".

Также The New York Times написало, что украинские воины практически полностью вышли из Курской области.

При этом Генштаб ВСУ отметил, что бои в регионе продолжаются. Украинские защитники все еще продолжают контролировать вражескую территорию.

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