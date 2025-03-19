Положение Украины на фронте лучше, чем предполагается, - президент Финляндии
Украина находится в лучшем военном положении, чем об этом сообщают открытые источники. Речь о боях в восточной части Украины и Курской области.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Yle заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Стубб отметил, что его оценка событий на фронте в Украине основана на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой.
"Сегодня мы узнали от президента Зеленского о ситуации на восточном фронте и в Курске. Лучше, чем утверждают открытые источники", - подчеркнул он.
Глава финского государства не раскрыл, что именно он имеет в виду.
"Я доверяю оценке президента Зеленского больше, чем оценке президента Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - добавил он.
Слухи об окружении украинских солдат
Напомним, Россия недавно заявила, что украинские воины в Курской области якобы находятся в окружении. И тех, кто откажется сдаваться в плен, убьют.
Этой информации доверяет, в частности, президент США Дональд Трамп. Перед вчерашними переговорами с российским диктатором Владимиром Путиным американский лидер заявлял, что он хочет "спасти" украинских солдат, которые "фактически оказались в плену".
Также The New York Times написало, что украинские воины практически полностью вышли из Курской области.
При этом Генштаб ВСУ отметил, что бои в регионе продолжаются. Украинские защитники все еще продолжают контролировать вражескую территорию.
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