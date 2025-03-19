Становище України на фронті краще, ніж передбачається, - президент Фінляндії
Україна перебуває в кращому військовому становищі, ніж про це повідомляють відкриті джерела. Йдеться про бої у східній частині України та Курській області.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Yle заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
Стубб зазначив, що його оцінка подій на фронті в Україні ґрунтується на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським та його командою.
"Сьогодні ми дізналися від президента Зеленського про ситуацію на східному фронті і в Курську. Краще, ніж стверджують відкриті джерела", - підкреслив він.
Глава фінської держави не розкрив, що саме він має на увазі.
"Я довіряю оцінці президента Зеленського більше, ніж оцінці президента Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)", - додав він.
Чутки про оточення українських солдатів
Нагадаємо, Росія нещодавно заявила, що українські воїни в Курській області нібито перебувають в оточенні. І тих, хто відмовиться здаватися в полон, уб'ють.
Цій інформації довіряє, зокрема, президент США Дональд Трамп. Перед вчорашніми переговорами з російським диктатором Володимиром Путіним американський лідер заявляв, що він хоче "врятувати" українських солдатів, які "фактично опинилися в полоні".
Також The New York Times написало, що українські воїни практично повністю вийшли з Курської області.
При цьому Генштаб ЗСУ зазначив, що бої в регіоні тривають. Українські захисники все ще продовжують контролювати ворожу територію.
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