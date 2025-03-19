Становище України на фронті краще, ніж передбачається, - президент Фінляндії

Україна перебуває в кращому військовому становищі, ніж про це повідомляють відкриті джерела. Йдеться про бої у східній частині України та Курській області.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Yle заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Стубб зазначив, що його оцінка подій на фронті в Україні ґрунтується на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським та його командою.

"Сьогодні ми дізналися від президента Зеленського про ситуацію на східному фронті і в Курську. Краще, ніж стверджують відкриті джерела", - підкреслив він.

Глава фінської держави не розкрив, що саме він має на увазі.

"Я довіряю оцінці президента Зеленського більше, ніж оцінці президента Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)", - додав він.