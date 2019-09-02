В Станиці Луганській ООС почали демонтаж останньої фортифікації

У Станиці Луганській поблизу зруйнованого мосту українська сторона почала демонтаж останнього фортифікаційної споруди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил (ООС).

Як повідомляється, українська сторона приступила до демонтажу фортифікацій у понеділок, 2 вересня, о 9:00.

"Українська сторона почала демонтаж останньої фортифікаційної споруди, розташованої в районі КПВВ "Станиця Луганська" та готова до початку робіт, безпосередньо, на зруйнованій ділянці мосту", - йдеться в повідомленні.

При цьому з боку бойовиків демонтаж споруд не проводиться.

"Станом на 09:00 збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями інженерних робіт по демонтажу не проводиться, а навпаки здійснюється зміцнення тимчасової споруди синього кольору з написом СЦКК (кунг)", - повідомили в ООС.

Наголошується, що підрозділи ООС продовжують обладнання опорних пунктів на даній ділянці лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики зривали процес демонтажу фортифікаційних споруд поблизу мосту в Станиці Луганській. Щодо цього було зроблено заяву представників ОБСЄ, які підтвердили невиконання бойовиками взятих на себе зобов'язань по демонтажу споруд.