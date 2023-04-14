Станет уроком для диктатуры. Подоляк напомнил о важном элементе в завершенные войны

Трибунал станет важным элементом должного завершения войны и уроком для любой диктатуры в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Специальный трибунал является важным элементом должного завершения войны. Россияне совершили более 77 000 военных преступлений в Украине - убийства, пытки, изнасилования, депортации, мародерство и т.д. Этот процесс должен стать прецедентом и уроком для любой диктатуры в мире", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк призвал перестать моделировать негативные сценарии развития войны и сосредоточиться на потребностях наших воинов.

Также советник главы Офиса президента отреагировал на "патовую" ситуацию на фронте как один из возможных сценариев войны и рассказал для кого это действительно выгодно.

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