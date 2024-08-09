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Не стандартный аэродром. Что известно об авиабазе "Липецк", которую атаковала Украина

Фото: Украина атаковала аэродром "Липецк-2" в России (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Украина этой ночью 9 августа атаковала российский военный аэродром "Липецк-2". Это не обычный аэродром и он является важным объектом для кремлевских войск.

Что известно об авиабазе "Липецк-2" - узнайте в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Где находится аэродром

Авиационная база "Липец-2" или "Липец-Запад" находится вблизи одноименного российского города Липецка.

Расстояние от аэродрома до Липецка составляет около 12 километров, а до границы с Украиной - около 400 километров.

 

скриншот Карты Викимедиа

На авиабазе находится 4-й государственный центр подготовки летного состава и полевых испытаний Воздушно-космических сил России. База имеет две соединенные между собой взлетно-посадочные полосы среднего. размера.

Почему "Липецк" важен для РФ

Авиационная база под Липецком была создана еще в 1920-х годах. Это была немецкая летная школа и испытательный полигон. В 1934 году база превратилась в высшую летно-тактическую школу, а после Второй мировой войны произошло перевооружение на реактивные самолеты и добавился новый учебный авиаполк.

"Липецк-2" не является стандартным военным аэродромом. Это один из самых больших в России учебных центров. В частности, там проходили учения пилотов на истребителе Су-57, который в России называют самым современным и представителем пятого поколения.

В апреле 2023 года Су-57 попали на спутниковые снимки на аэродроме под Липецком.

Фото: Су-57 на аэродроме "Липецк" в апреле 2023 года (defence-ua.com)

На авиабазе дислоцируется 968-й опытно-инструкторский смешанный авиаполк. Однако с начала полномасштабной войны аэродром используются и другие подразделения российских войск.

На аэродроме базируются также Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-31. Часть из них - боевые, самолеты, часть - учебные.

Детали и последствия атаки

В ночь на 9 августа россияне ночью пожаловались на атаку дронов на аэродром "Липецк". Там прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар с последующей детонацией.

 

Источники РБК-Украина сообщили, что украинские военные атаковали аэродром "Липецк-2" ночью 9 августа. Операцию провели СБУ в сотрудничестве с ВСУ и Силами специальных операций.

Генштаб ВСУ подтвердил, что в результате атаки были поражены склады с более 700 управляемыми авиационными бомбами, а также несколько других важных объектов в районе аэродрома.

Из-за удара возник пожар на значительной части аэродрома, взрыв вызвал цепную детонацию. Как отметили источники в спецслужбах, большинство самолетов, находившихся на аэродроме "Липецк-2", не успели взлететь до удара.

 

Российское МЧС подтвердило, что ночью на военном аэродроме возник пожар, но причину не назвали. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в регионы и объявили эвакуацию четырех населенных пунктов.

При подготовке материала использовались источники: публикации Wikipedia, материалы профильного издания Defence Express, Telegram-канал Astra, пресс-служба Генштаба ВСУ.

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