По стандартам НАТО: в Украине изменят порядок военной службы в ВСУ

Министерство обороны разрабатывает изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. В основе изменений - стандарты кадрового менеджмента НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

После разработки, согласования и рассмотрения Кабинетом министров проекта изменений в "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ", он будет подан главе государства для введения в действие указом президента Украины.

Как сообщало РБК-Украина , польский сенат назвал ВСУ самой сильной армией на континенте. Однако для членства в НАТО Украина должна провести ряд реформ. Вопрос об отнесении Украины с НАТО будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе в июле. Подробнее о саммите читайте в материале РБК-Украина "Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса".

Напомним, одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. В феврале 2023 года 87% поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 86% - в НАТО.

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