Состояние и защита энергетики и не только. Зеленский рассказал о разговорах со Шмыгалем и Кубраковым

"Провел сегодня и совещание с главой нашего правительства Денисом Шмыгалем. Первое - это энергетика, защита и способности нашей энергосистемы", - заявил Зеленский.

Президент пояснил, что потребление сейчас большое, а угрозы со стороны врага чрезвычайно серьезные. Однако, по данным главы государства, профессиональная работа украинских энергетиков, и всех, кто отвечает за защиту энергообъектов, позволяет обеспечивать страну светом и теплом.

"Также сегодня был отдельный доклад о защите стратегических энергообъектов. Докладывал вице-премьер Александр Кубраков", - сообщил президент.

Он отметил, что Кубраков доложил о ситуации в финансовой системе.

"Ситуация стабильная, социальные выплаты обеспечиваются в полном объеме. И при этом - без эмиссии", - добавил Зеленский.

Напомним также, что сегодня украинский президент провел совещание с внешней разведкой. В частности, были обсуждены пути борьбы с обходом санкций против Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.