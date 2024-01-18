RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Состояние и защита энергетики и не только. Зеленский рассказал о разговорах со Шмыгалем и Кубраковым

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня провел несколько совещаний. Среди прочего он переговорил с главой правительства Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Александром Кубраковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"Провел сегодня и совещание с главой нашего правительства Денисом Шмыгалем. Первое - это энергетика, защита и способности нашей энергосистемы", - заявил Зеленский.

Президент пояснил, что потребление сейчас большое, а угрозы со стороны врага чрезвычайно серьезные. Однако, по данным главы государства, профессиональная работа украинских энергетиков, и всех, кто отвечает за защиту энергообъектов, позволяет обеспечивать страну светом и теплом.

"Также сегодня был отдельный доклад о защите стратегических энергообъектов. Докладывал вице-премьер Александр Кубраков", - сообщил президент.

Он отметил, что Кубраков доложил о ситуации в финансовой системе.

"Ситуация стабильная, социальные выплаты обеспечиваются в полном объеме. И при этом - без эмиссии", - добавил Зеленский.

Напомним также, что сегодня украинский президент провел совещание с внешней разведкой. В частности, были обсуждены пути борьбы с обходом санкций против Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийенергетикиВойна России против Украины