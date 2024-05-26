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Состояние еще тяжелое. В Словакии дали прогноз относительно сроков выздоровления Фицо

Словакия, Воскресенье 26 мая 2024 17:45
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Состояние еще тяжелое. В Словакии дали прогноз относительно сроков выздоровления Фицо Фото: премьер Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо все еще тяжелое, поэтому его досрочного возвращения ожидать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

Глава парламентского клуба Smer в парламенте Ян Рихтер заявил, что по предварительным оценкам, премьер-министр может быть полностью здоров до конца года.

"Степень травмы была настолько велика, что было бы безответственно ожидать очень быстрого возвращения... До полного выздоровления стоит подождать примерно до конца года", - добавил он.

По его словам, полноценное выздоровление включает также время на реабилитацию для премьера.

Покушение на Фицо

Напомним, что 15 мая словацкий писатель Юрай Цинтула покушался на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Он выстрелил в политика из пистолета около пяти раз. Фицо сразу был доставлен в больницу, после чего ему сделали несколько оперативных вмешательств.

Подробнее о покушении и какие могут быть мотивы у нападающего - читайте в материале РБК-Украина.

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Роберт Фицо
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