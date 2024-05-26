Состояние еще тяжелое. В Словакии дали прогноз относительно сроков выздоровления Фицо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо все еще тяжелое, поэтому его досрочного возвращения ожидать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality .

Глава парламентского клуба Smer в парламенте Ян Рихтер заявил, что по предварительным оценкам, премьер-министр может быть полностью здоров до конца года.

"Степень травмы была настолько велика, что было бы безответственно ожидать очень быстрого возвращения... До полного выздоровления стоит подождать примерно до конца года", - добавил он.

По его словам, полноценное выздоровление включает также время на реабилитацию для премьера.