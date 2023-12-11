В центре Киева произошел обвал стены: есть жертва и пострадавший

В Печерском районе Киева 11 декабря во время ремонта стены произошел обвал. Один рабочий погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий спикера ГСЧС Киева Александра Макушенко, Telegram начальника КГВА Сергея Попко, КГГА, Главное управление Нацполиции в Киеве.

Как стало известно изданию, ЧП произошло на Лютеранской, что в Печерском районе.

"Мы оказывали помощь пострадавшему в результате обрушения стены, был вызов в 13:30, произошло обрушение стены во время проведения ремонтных работ, один человек погиб на месте, другой получал травму", - сказал спикер ГСЧС РБК-Украина.

Кроме того, ЧП подтвердили в КГВА.

"В Печерском районе Киева, во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал. В результате чего один мужчина погиб и еще один травмирован", - рассказал Попко.

По его словам, пострадавший госпитализирован в Александровскую клиническую больницу.

"В настоящее время проводятся работы по разбору завала", - добавил начальник КГВА.

В КГГА добавили, что обрушение произошло во время выполнения работ по капитальному ремонту подпорных стен жилого дома для содержания грунта на ул. Лютеранской, 7/10. Во время ремонта обрушилась одна из стен.

"Ремонт проходит в соответствии с подрядом между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной в городе Киеве государственной администрации и ООО "ЛКБУД". Проектно-сметную документацию разрабатывало ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРКОН", - говорится в сообщении, где отмечается, что капитальный ремонт выполняли 4 работника подрядной организации.

На место происшествия выехали и работают работники Печерского управления полиции, следственно-оперативная группа ГУНП в Киеве и медики.

"После выяснения всех обстоятельств будет решаться вопрос о квалификации этого события", - констатировали в полиции.

Фото с места обвала стены в центре Киева 11 декабря (kyiv.npu.gov.ua)

ЧП с обвалами в Киеве

Напомним, в сентябре в Киеве обрушились несколько пролетов Дегтяровского моста. Инцидент произошел во время ремонтных работ.

Кроме того, в Киеве произошел обвал в здании со строителями внутри. Инцидент случился на улице Берковецкая в Святошинском районе столицы ночью 23 января 2021 года.

Также в том же году в Киеве произошло ЧП возле метро "Майдан Независимости", где в переходе полностью обвалился потолок, а людей спасло чудо.