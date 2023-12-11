В центре Киева произошел обвал стены: есть жертва и пострадавший
В Печерском районе Киева 11 декабря во время ремонта стены произошел обвал. Один рабочий погиб, еще один пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий спикера ГСЧС Киева Александра Макушенко, Telegram начальника КГВА Сергея Попко, КГГА, Главное управление Нацполиции в Киеве.
Как стало известно изданию, ЧП произошло на Лютеранской, что в Печерском районе.
"Мы оказывали помощь пострадавшему в результате обрушения стены, был вызов в 13:30, произошло обрушение стены во время проведения ремонтных работ, один человек погиб на месте, другой получал травму", - сказал спикер ГСЧС РБК-Украина.
Кроме того, ЧП подтвердили в КГВА.
"В Печерском районе Киева, во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал. В результате чего один мужчина погиб и еще один травмирован", - рассказал Попко.
По его словам, пострадавший госпитализирован в Александровскую клиническую больницу.
"В настоящее время проводятся работы по разбору завала", - добавил начальник КГВА.
В КГГА добавили, что обрушение произошло во время выполнения работ по капитальному ремонту подпорных стен жилого дома для содержания грунта на ул. Лютеранской, 7/10. Во время ремонта обрушилась одна из стен.
"Ремонт проходит в соответствии с подрядом между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной в городе Киеве государственной администрации и ООО "ЛКБУД". Проектно-сметную документацию разрабатывало ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРКОН", - говорится в сообщении, где отмечается, что капитальный ремонт выполняли 4 работника подрядной организации.
На место происшествия выехали и работают работники Печерского управления полиции, следственно-оперативная группа ГУНП в Киеве и медики.
"После выяснения всех обстоятельств будет решаться вопрос о квалификации этого события", - констатировали в полиции.
Фото с места обвала стены в центре Киева 11 декабря (kyiv.npu.gov.ua)
ЧП с обвалами в Киеве
Напомним, в сентябре в Киеве обрушились несколько пролетов Дегтяровского моста. Инцидент произошел во время ремонтных работ.
Кроме того, в Киеве произошел обвал в здании со строителями внутри. Инцидент случился на улице Берковецкая в Святошинском районе столицы ночью 23 января 2021 года.
Также в том же году в Киеве произошло ЧП возле метро "Майдан Независимости", где в переходе полностью обвалился потолок, а людей спасло чудо.
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