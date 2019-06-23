У Стамбулі проходять повторні вибори мера

У Стамбулі в неділю, 23 червня, проходять повторні вибори мера, після того, як ЦВК скасувала підсумки результатів виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HaberTurk.

Виборчі дільниці працюватимуть з 08:00 до 17:00 за місцевим часом. За пост мера борються понад 20 кандидатів. Основна боротьба має розгорнутися між екс-прем'єром Туреччини, який представляє урядову Партію справедливості і розвитку Біналі Йилдиримом і представником опозиційної Народно-республіканської партії Экремом Имамоглу.

Имамоглу повинен був зайняти пост мера Стамбула за підсумками виборів, які проходили 31 березня, де він переміг з перевагою в кілька тисяч голосів (менше 0,3%). Однак партія Ердогана подала апеляцію з-за порушень, допущених під час голосування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК Туреччини скасував підсумки муніципальних виборів в Стамбулі. Центральна виборча комісія (ЦВК) Туреччини винесла рішення про скасування підсумків муніципальних виборів в Стамбулі.

Нагадаємо, 17 квітня Вища виборча комісія Туреччині визнала перемогу кандидата від голови опозиційної партії в країні - Народно-республіканської партії - Экрема Имамоглу на виборах мера Стамбула.