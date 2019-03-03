У Стамбулі проходить акція проти анексії Криму Росією

Фото: акція протесту в Стамбулі (з відкритих джерел)

Напередодні аналогічна акція пройшла в Анкарі

На площі Бейязіт в старій частині Стамбула (Туреччина) сьогодні, 3 березня, проходить акція кримських татар з протестами проти анексії Криму Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Напередодні в столиці Туреччини, Анкарі, пройшов мітинг проти російської анексії Криму.

Нагадаємо, міністри закордонних справ (МЗС) Великобританії, України, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Швеції, Данії, Канади, Румунії та Чехії закликали не забувати про російську анексію Криму.

Міністри відзначили значне погіршення ситуації з правами людини в Криму, довільні затримання і арешти, зникнення людей і тортури. Зокрема, міністри закликали РФ звільнити українських моряків.

У свою чергу Державний секретар США Майк Помпео заявив, що США мають непохитну позицію про те, що Крим - це Україна, і він повинен бути повернутий під контроль України.

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер також заявив, що США ніколи не визнають анексії Криму Росією.