У Стамбулі поліція застосувала сльозогінний газ на марші до Міжнародного жіночого дня

Активісти вимагали більших прав для жінок і засудження насильства

В Стамбуле (Турция) 8 марта полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать многотысячный марш к Международному женскому дню. Активисты требовали больших прав для женщин и осуждения насилия, заявили свидетели событий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По информации Reuters, женщины собрались вечером 8 марта на площади Таксим.

Сотни сотрудников полиции блокировали их движение, чтобы помешать пройтись по главной пешеходной улицей.

Правоохранители отталкивали толпу, пускали слезоточивый газ и угрожали протестующим собаками.

Напомним, вчера, 8 марта, на феминистической акции "Марш женщин" в центре Киева произошли столкновения праворадикалов с силовиками.

На Михайловской площади собралось до сотни феминисток и поддерживающих их граждан. Они настаивали, что 8 марта - это день борьбы за права женщин. На противовес им пришло полторы сотни участников правых организаций "Традиции и порядок" и "Братство".

РБК-Украина писало, что во время проведения в Украине мероприятий в период праздничных и выходных дней с 8 по 11 марта 2019 подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.