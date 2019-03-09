На свята в Україні охороняють правопорядок 7 тисяч рятувальників, - ДСНС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У разі необхідності, сили будуть збільшені до 14 тис. чоловік особового складу

Під час проведення в Україні заходів у період святкових та вихідних днів з 8 по 11 березня 2019 підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що в цей період буде здійснюватися посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності.

"Особливу увагу рятувальники приділяють об'єктів з масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на цілодобовому чергуванні будуть знаходиться 7 тисяч рятувальників.

"Загалом, до 9:00 11 березня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тис. рятувальників та понад 2 тис. одиниць техніки ДСНС, а в разі потреби сили будуть збільшені до 14 тис. чоловік особового складу та близько 4 тисяч одиниць техніки", - зазначили в ДСНС.

Зазначимо, у зв'язку зі святкуванням Міжнародного жіночого дня, в Україні п'ятниця, 8 березня, була вихідним днем.

Крім того, уряд України рекомендувало перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

Нагадаємо, вчора, 8 березня, на феміністичної акції "Марш жінок" в центрі Києва сталися зіткнення праворадикалів з силовиками.