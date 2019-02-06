У Стамбулі обрушилась шестиповерхова будівля

Про жертви або причини НП не повідомляється

В турецком Стамбуле 6 февраля обрушилось шестиэтажное здание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NTV.

Сообщается, что обрушение произошло в районе Малтепе. На место происшествия прибывают спасатели и кареты скорой помощи.

На данный момент о жертвах или причинах ЧП не сообщается.

Напомним, ранее в одном из женевских ресторанов произошел взрыв газа. Ресторан находится недалеко от консульства США. По предварительным данным, из-за проблем с электропроводкой взорвался газ. Информации о пострадавших нет.

19 января в центре города Лондондерри (Северная Ирландия) возле здания суда в субботу произошел взрыв. Городская полиция, опубликовавшая фотографию горящего автомобиля, подозревала, что он мог быть заминирован.

РБК-Украина писало, что в октябре на северо-западе Лондона произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента погибла женщина. В результате обрушилась часть здания, после чего возник пожар.