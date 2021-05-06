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Стамбул може знову залишитися без фіналу Ліги чемпіонів. Матч пропонують перенести в Лондон

Автор: Дмитро Левицький

Члени британського парламенту закликали УЄФА перенести фінал Ліги чемпіонів зі Стамбулу. Матч "Манчестер Сіті" та "Челсі" пропонують провести на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Про це пише британське видання Daily Mail.

Занепокоєння британських чиновників пов'язане з тим, що фінал ЛЧ має пройти з глядачами на стадіоні в Туреччині, де зараз рівень поширення коронавірусу в 12 разів вищий, ніж у Сполученому Королівстві. Депутати вважають, що проведення цього матчу в Стамбулі перекреслить заходи боротьби з коронавірусом, які діють в Британії.

Як очікується, УЄФА дозволить заповнити глядачами 30% місць стамбульського стадіону, що становить 25 тисяч глядачів, виділивши 8 тисяч квитків для вболівальників "Манчестер Сіті" та "Челсі".

"Знаю, що це було б важким ударом для Стамбула. Але з точки зору боротьби з коронавірусом таке рішення дозволило б забезпечити безпеку глядачів", - заявив один з членів британського парламенту Кевін Бреннан.

УЄФА поки що не відреагував на заклик британських депутатів. Фінальний матч Ліги чемпіонів має пройти 29 травня. У Стамбулі спочатку планувалося провести минулорічний фінал турніру, але через пандемію плей-офф дограли в форматі міні-турніру в Лісабоні.

Нагадаємо, першим фіналістом Ліги Чемпіонів став "Ман Сіті", обігравши "ПСЖ" у матчі-відповіді з рахунком 2:0.

Другим у фінал Ліги чемпіонів вийшло "Челсі", яке впевнено переграло "Реал".

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