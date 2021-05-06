Стамбул може знову залишитися без фіналу Ліги чемпіонів. Матч пропонують перенести в Лондон

Занепокоєння британських чиновників пов'язане з тим, що фінал ЛЧ має пройти з глядачами на стадіоні в Туреччині, де зараз рівень поширення коронавірусу в 12 разів вищий, ніж у Сполученому Королівстві. Депутати вважають, що проведення цього матчу в Стамбулі перекреслить заходи боротьби з коронавірусом, які діють в Британії.

Як очікується, УЄФА дозволить заповнити глядачами 30% місць стамбульського стадіону, що становить 25 тисяч глядачів, виділивши 8 тисяч квитків для вболівальників "Манчестер Сіті" та "Челсі".

"Знаю, що це було б важким ударом для Стамбула. Але з точки зору боротьби з коронавірусом таке рішення дозволило б забезпечити безпеку глядачів", - заявив один з членів британського парламенту Кевін Бреннан.

УЄФА поки що не відреагував на заклик британських депутатів. Фінальний матч Ліги чемпіонів має пройти 29 травня. У Стамбулі спочатку планувалося провести минулорічний фінал турніру, але через пандемію плей-офф дограли в форматі міні-турніру в Лісабоні.