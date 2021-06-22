Стало "зеленим": в Одесі "зацвіло" море через сміття

В Одесі значно забруднилось море. Причиною стали сильні дощі, які призвели до масового потрапляння в море різного сміття і відходів із міста.

Море забарвилося в оливково-зелений колір через цвітіння ціанобактерій. Особливо виражені ці зміни безпосередньо біля берега, в акваторіях пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізами.

"Це явище у 2021 році викликано цвітінням ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae. Зараз для цього найбільш сприятливі умови - тепла морська вода (з температурою понад 19-20 градусів) у поєднанні з низькою солоністю й наявністю великої кількості різних органічних речовин у воді", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, кілька днів тому в Одесі спостерігалися рясні опади у вигляді залпового і затяжного дощів. Це викликало підтоплення в традиційних місцях - на вулиці Балківській, Хімічній, Приморській, Дерибасівській та Пересипі.